Endrick ouvre la porte pour rester à l’Olympique Lyonnais !

Auteur de son 5e but en Ligue 1 ce soir face à Rennes (4-2), Endrick a permis à son équipe d’entretenir son rêve de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. À deux journées de la fin du championnat, l’OL occupe la troisième place avec deux points de plus que le LOSC, tenu en échec par Le Havre plus tôt dans la journée (1-1). L’espoir est donc plus que permis, alors que les Lyonnais se déplaceront à Toulouse avant de recevoir Lens lors de la dernière journée.

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«Je me suis senti très bien, je suis très content pour l’équipe, c’était un match important, relevait Endrick au micro de Ligue1+ après la rencontre. On défend bien, on est solide, et on a de la qualité offensive pour faire beaucoup de différences. Il faut toujours être investi défensivement, je continue de travailler, je dois marquer et si je ne marque pas, je dois faire les efforts pour l’équipe. Si je ne fais pas assez, je vais sur le banc mais aujourd’hui, je marque, j’enchaîne et je suis très content.»

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«Si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra»

Si la question de son avenir n’était pas censée se poser au départ - le Brésilien ayant rejoint l’OL cet hiver dans le cadre d’un prêt sec de six mois - sa réponse au micro du diffuseur pourrait laisser la porte ouverte à de nombreuses interprétations. Sur le plateau de Ligue1+, on s’enflammait d’ailleurs à l’idée de voir l’attaquant brésilien prolonger son aventure lyonnaise pour un an.

«Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien.» Il faut dire qu’à son arrivée, Endrick n’avait sans doute pas imaginé que l’OL jouerait les premiers rôles dans la course à l’Europe en mai. Aujourd’hui, c’est plus que le cas.