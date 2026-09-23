Harry Kane annonce penser à une destination surprise après son départ du Bayern Munich

Le Bayern Munich ne regrette pas d’avoir dépensé 100 M€ en 2023 pour attirer Harry Kane dans ses filets, alors que l’attaquant anglais de Tottenham avait déjà 30 ans. Depuis qu’il évolue en Bavière, l’ancien des Spurs est une véritable machine à marquer (152 buts inscrits en 154 matches, toutes compétitions confondues. Il a décroché le Soulier d’Or européen à deux reprises (2023/2024, 2025/2026, 36 buts), a fini meilleur buteur de Bundesliga ces trois dernières années (36 buts en 2023/2024, 26 buts en 2024/2025, 36 buts en 2025/2026) et il a surtout enfin remporté les premiers trophées de sa carrière (2 Bundesliga, 2 Supercoupes d’Allemagne, 1 Coupe d’Allemagne).

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Des performances XXL qu’il espère récompenser en soulevant la première Ligue des Champions de sa carrière. En attendant, ses prestations ont convaincu les dirigeants du Bayern Munich de lui offrir une prolongation. Libre de tout contrat en 2027, Kane a confié au London Evening Standard qu’il était bien parti pour prolonger l’aventure en Allemagne. « Les discussions se poursuivent. Les pourparlers sont fructueux, pour être honnête. Nous sommes assez proches d’un accord. Il reste encore quelques points à régler. Je me sens bien là-bas. Je pense qu’une annonce ne tardera pas à être faite. » Cet entretien a également l’occasion pour l’international anglais (121 sélections, 85 buts) d’évoquer son avenir. Et comme il l’avait laissé entendre il y a quelque temps, Harry Kane s’imagine toujours en NFL, le championnat nord-américain de foot US.

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Finir aux États-Unis en MLS… ou en NFL

« C’est une option que je vais essayer d’envisager un peu plus sérieusement. Tout dépendra de l’évolution de ma carrière au cours des cinq ou six prochaines années, de ma motivation et de ce que j’aurai envie de faire. La NFL est un projet bien plus réaliste que le golf, disons-le ainsi. Je vois ça comme ça : je tire des pénalités, et la pression ainsi que la technique sont très similaires. Si je me lançais là-dedans, en termes d’entraînement, ce serait le sport qui s’en rapprocherait le plus. Mais je sais que, et c’est le cas de tous les sports de haut niveau, quand on les regarde à la télévision, les gens donnent l’impression que c’est facile et on se dit que c’est possible, mais ce n’est pas toujours le cas. Si je devais m’y mettre, c’est quelque chose que je prendrais au sérieux. Je prendrais entre six mois et un an pour m’entraîner avant de me lancer », a-t-il confié, en précisant qu’aucune équipe de NFL ne l’avait contacté pour le moment.

Et s’il ne se reconvertit pas dans le football américain, Kane pourrait tout de même débarquer aux États-Unis… pour évoluer en Major League Soccer. « Peut-être que si je me retrouve en MLS à l’avenir ou dans un championnat similaire, ce serait une situation où l’on pourrait concilier les deux (avec la NFL), peut-être, en fonction des saisons. Mais encore une fois, ce n’est qu’une idée qui me trotte dans la tête, car pour l’instant, j’ai envie de jouer ici aussi longtemps que possible. Parfois, quand on arrive à mon âge, 33 ans, il est facile de commencer à penser à la retraite ou à l’avenir, mais j’essaie de tirer le maximum de ces deux, cinq ou dix dernières années, et je vais continuer. » Affaire à suivre.