Coupe du Monde 2022, Argentine-France : quel onze pour l'Albiceleste ?

«Nous pouvons jouer avec une ligne de quatre ou de cinq. Notre façon de jouer va au-delà de la composition. Nous avons déjà pris une décision et maintenant, nous allons avoir une séance de pré-entraînement, qui permettra de savoir clairement quelle équipe jouera dimanche». Voici les mots de Lionel Scaloni, présent ce samedi en conférence de presse. Si le sélectionneur de l'Albiceleste laisse encore planer le doute entre plusieurs systèmes avant d'affronter la France en finale de Coupe du Monde, un onze peut d'ores et déjà se dégager. Et pour cause, excepté « Papu » Gomez, touché à la cheville, le technicien argentin dispose de tout son groupe.

Décisif depuis le début de la compétition, à l'image de ses deux arrêts réalisés lors de la fatidique séance de tirs au but contre les Pays-Bas en quarts de finale, Emiliano Martinez devrait, sauf incroyable retournement de situation, débuter dans les buts argentins. Auteur d'un clean sheet face à la Croatie, le dernier rempart d'Aston Villa, prêt à en découdre après les déclarations de Kylian Mbappé, pourrait être protégé par une ligne de quatre défenseurs. Ainsi Gonzalo Montiel, qui avait bien contenu Neymar en finale de la Copa America 2021 (1-0), offre plus de garanties défensives que Nahuel Molina et pourrait débuter au poste de latéral droit.

Dans l'axe de la défense argentine, Cristian Romero et Nicolas Otamendi sont logiquement pressentis pour débuter cette finale et devraient être accompagnés de Marcos Acuna dans le couloir gauche. Malgré les très bonnes performances réalisées par Nicolas Tagliafico dans ce Mondial, le défenseur du Séville FC semble avoir une longueur d'avance sur le Lyonnais. Dans un système à quatre défenseurs, schéma le plus utilisé en début de match sur cette Coupe du Monde, l'entrejeu de l'Albiceleste pourrait ressembler à celui aligné contre les Vatreni, à une exception près. Touché face la Pologne en phase de poules, Angel di Maria risque, en effet, de faire son retour dans le onze de départ.

Un 4-4-2 avec le retour d'Ángel Di María ?

Ainsi, El Fideo, qui avait une blessure musculaire, devrait retrouver son aile droite. Au milieu de terrain, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul formeraient le double pivot et seront surtout chargés de répondre à l'impact physique mis par Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot depuis le début de la compétition. De tous les adversaires croisés par l'Argentine, les Bleus semblent, en effet, disposer de l'effectif le plus fort en termes d'impact, d'explosivité et de puissance. Déjà titularisé à ce poste contre les Croates, Alexis Mac Allister pourrait quant à lui retrouver un rôle de milieu excentré gauche.

Inarrêtable face à la bande de Luka Modric lors de la demi-finale, le duo Lionel Messi - Julian Alvarez est, enfin, attendu à la pointe de l'attaque argentine. Auteur de quatre buts pour son premier Mondial, la jeune pépite de Manchester City accompagnera ainsi la Pulga dans sa quête de titre mondial. Héros de tout un peuple, l'attaquant parisien, fort de 5 buts et 3 passes décisives en 6 matches, aura lui à cœur de faire vaciller l'arrière-garde tricolore et ainsi soulever, pour la première fois de sa carrière, le plus grand trophée collectif de son sport. Une chose est sûre, si ce onze argentin a, pour l'heure, la faveur des pronostics, Lionel Scaloni a d'ores et déjà prévenu que son système pourrait évoluer en fonction du scénario. En 3-5-2, 4-3-3 ou 4-4-2, l'Argentine aura surtout une idée en tête : décrocher sa troisième étoile et offrir à son Messi le rêve de toute une vie.

La composition probable de l'Albiceleste : E. Martinez - G. Montiel, C. Romero, N. Otamendi, M. Acuna - A. Di Maria, R. De Paul, E. Fernandez, A. Mac Allister - L. Messi (cap.), J. Alvarez.