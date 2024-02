Justice : Dani Alves voulait fuir au Brésil selon son ex co-détenu

Cela fait désormais un peu plus d’un an que Dani Alves fait l’objet d’une enquête. Accusé d’avoir violé une femme de 23 ans dans une boîte de nuit barcelonaise, le Brésilien est depuis en détention préventive dans la prison catalane de Brians 2. S’il a réaffirmé à plusieurs reprises, par la voix de ses avocats, son intention de bénéficier d’une libération conditionnelle, la justice espagnole n’a toujours pas accédé à sa demande. La raison ? La peur de voir l’ancien joueur rentrer au Brésil, alors que l’Espagne et le pays sud-américain ne possèdent aucun accord d’extradition.

Une thèse qui prend d’ailleurs un peu plus d’ampleur après le témoignage de l’ex co-détenu d’Alves. Interrogé dans l’émission Fiesta de la chaîne espagnole Telecinco, ce dernier a confié que l’ancien joueur du Barça avait bien l’intention de fuir au Brésil une fois sa libération conditionnelle obtenue. Ce qu’il lui aurait répété à plusieurs reprises. Depuis le début de l’affaire, Alves s’est vu être dépossédé de son passeport. Et à l’évidence, il ne devrait donc pas le récupérer de si tôt, d’autant qu’il encourt une peine de prison de 9 ans.