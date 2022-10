Chelsea : la soirée de rêve de Wesley Fofana a tourné au cauchemar

La suite après cette publicité

Mercredi soir, Chelsea a obtenu un sacré résultat en s'imposant 3-0 à Stamford Bridge face à Milan. La première victoire de la saison en Europe pour l'écurie entraînée par Graham Potter, et surtout, le premier but de Wesley Fofana sous la tunique bleue. Sur une tête de Thiago Silva sur corner, repoussée par Tatarusanu, le défenseur tricolore avait bien suivi et a placé un plat du pied pour ouvrir le score.

Le début d'une belle soirée ? D'autant plus que derrière, il était plutôt solide sur les quelques assauts milanais où il a été mis à contribution. Malheureusement, sur un duel avec Rafael Leão en fin de première période, le Français a dû quitter ses partenaires, en pleurs. Une blessure au genou droit pour celui qui a ensuite quitté le stade en béquilles...

Adieu au Mondial ?

« Nous ne savons pas encore la gravité, c'est la seule chose décevante de la soirée. Nous devons attendre un scanner et croiser les doigts. Je ne voudrais pas spéculer là-dessus maintenant, mais nous sommes inquiets et nous devons juste attendre jusqu'à jeudi, lui faire passer un scanner et espérer le meilleur. Ces choses arrivent. C'est un jeune homme, c'est un homme fort, nous allons l'aider et le soutenir », expliquait son coach après la rencontre.

On devra attendre le communiqué médical du club londonien qui tombera sûrement dans la journée. Mais ça sent plutôt mauvais pour l'ancien Stéphanois, à un mois et demi du Mondial seulement, même s'il ne faisait pas forcément partie des plans de Didier Deschamps, lui qui n'avait pas été retenu lors du dernier stage international. Et possiblement, un énorme coup dur pour Chelsea, avec qui le joueur de 21 ans qui a coûté 80 millions d'euros il y a quelques semaines a fait de sacrés débuts...