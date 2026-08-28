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Kojo Peprah Oppong quitte Nice pour Fenerbahçe

Par Jordan Pardon
Oppong avec Nice @Maxppp

Seulement un an après son arrivée, Kojo Peprah Oppong quitte Nice. Rare satisfaction niçoise de la saison dernière, le défenseur central ghanéen de 22 ans s’est engagé avec Fenerbahçe pour les quatre prochaines saisons.

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«Notre club a conclu un accord avec le défenseur ghanéen Kojo Peprah Oppong. La cérémonie de présentation de notre nouvelle recrue Kojo Peprah Oppong se tiendra le samedi 29 août (demain) dans la tribune 1907 du Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi», indique le communiqué de Fenerbahçe.

Pub. le - MAJ le
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