PSG : Daniel Riolo détruit Luis Enrique après ses propos sur Manchester City

Daniel Riolo n’a pas du tout apprécié la prise de position de Luis Enrique concernant Manchester City. Alors que le club anglais est au cœur d’une importante affaire de fraude financière, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a tenu à défendre les succès sportifs des Citizens, estimant que les trophées remportés sur le terrain étaient mérités, tout en appelant à attendre les décisions de la justice sportive. Une déclaration qui a provoqué la colère de l’éditorialiste de RMC, particulièrement virulent à l’égard du technicien espagnol. « C’est proprement scandaleux ce qu’il dit. C’est scandaleux ! Parce que ça veut dire que le mec peut tricher, mais tu mérites sur le terrain. Mais qu’est-ce que tu mérites sur le terrain si t’as triché, si t’as pratiqué de la fraude financière et si t’as eu des joueurs que tu n’aurais pas pu avoir ? », s’est-il emporté. Pour Riolo, il est impossible de dissocier les performances sportives d’un club des moyens financiers qui lui ont permis de construire son effectif. Il reproche ainsi à Luis Enrique d’établir une distinction entre une éventuelle fraude commise dans les bureaux et les résultats obtenus sur la pelouse.

La suite après cette publicité

L’éditorialiste est allé encore plus loin en accusant l’entraîneur parisien de manquer de considération envers les adversaires de Manchester City. « Il dit qu’ils méritaient tout et il dit : "j’espère que ça va bien finir pour City. Mais il crache à la gueule d’Arsenal, il crache à la gueule de Manchester, de Liverpool », a poursuivi Riolo, estimant que Luis Enrique ne mesurait pas l’importance de cette affaire en Angleterre. Il a notamment rappelé que plusieurs anciennes gloires du football anglais, comme Steven Gerrard, Gary Neville, Roy Keane ou encore Jamie Carragher, réclamaient des réponses et d’éventuelles sanctions. « Il y a beaucoup de très grands joueurs qui sont vent debout et qui disent : maintenant, on veut savoir », a-t-il insisté. Selon lui, si Manchester City a effectivement bénéficié de ressources financières obtenues en violation des règles pour recruter des joueurs qu’il n’aurait pas pu s’offrir autrement, la légitimité de ses titres doit être remise en question. Une position radicalement opposée à celle de Luis Enrique, dont les propos ont visiblement provoqué l’incompréhension de Daniel Riolo.