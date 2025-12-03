Strasbourg : Emmanuel Emegha sort du silence après sa suspension

Ce mercredi, Strasbourg a décidé de frapper fort. En effet, les pensionnaires de La Meinau ont annoncé avoir sanctionné leur capitaine et joueur vedette Emmanuel Emegha. «Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait», pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel.

La suite après cette publicité

Un texte qui n’expliquait pas vraiment les réelles raisons de cette suspension. La presse, en l’occurrence L’Equipe et Les Dernières Nouvelles d’Alsace, ont révélé que les dirigeants du club français n’ont pas apprécié plusieurs sorties médiatiques du Néerlandais de 22 ans. En effet, on lui a reproché sa réponse après la victoire face au LOSC. Emegha avait plaisanté en affirmant que c’était parce qu’il n’était pas sur le terrain que le RCSA n’avait pas battu d’autres gros clubs cette saison, à savoir Monaco, Rennes, Paris ou encore Lyon. De plus, le fait qu’il déclare qu’il pensait que Strasbourg était en Allemagne lors de son récent passage en sélection nationale des Pays-Bas n’a pas été du goût de ses patrons ainsi que de son coach Liam Rosenior.

La suite après cette publicité

Emegha demande pardon

Après une réunion il y a quelques jours, le futur joueur de Chelsea a été sanctionné. Discret, il est sorti du silence sur son compte Instagram où il a publié un message où il remercie Dieu avant de présenter ses excuses. «J’accepte et je comprends la décision du club de me suspendre pour ce week-end. J’ai 22 ans, j’ai fait des erreurs et je sais que j’ai encore beaucoup à apprendre Et je dois apprendre de ça. Je sais que je dois faire mieux, et je vais faire mieux, sur le terrain et hors du terrain pour représenter le club. C’est important pour moi. Je veux dire clairement que je n’ai voulu blesser personne. Depuis que je suis arrivé ici à 19 ans, j’ai toujours tout donné pour Strasbourg. Je suis fier de jouer pour le Racing et je suis fier de porter le brassard de capitaine. Tout le monde sait que ça n’a pas été facile pour moi ici au début C’était un gros challenge pour moi de réussir à Strasbourg. Mais j’ai continué à travailler dur tous les jours pour y arriver. »

Il a ajouté : «le weekend dernier quand je suis entré sur le terrain, c’est la plus grande émotion que j’ai eue comme joueur de Strasbourg. Les applaudissements quand je suis entrée, les enfants qui m’encourageaient pendant l’échauffement…ça m’a vraiment touché. Merci du fond du cœur. J’ai eu une longue conversation avec le Président Marc Keller. On a parlé honnêtement. Je le remercie pour ses conseils. Il sait combien j’aime ce club et combien je travaille chaque jour. Je veux aussi remercier tous mes coéquipiers et le staff, le coach Liam Rosenior, le directeur sportif David Weir, et toutes les personnes autour de l’équipe. Ils me voient chaque jour, ils savent comment je suis et comment je travaille. Parfois, mes mots peuvent être mal compris, surtout si on ne me connaît pas. Mais une chose est sûre, j’ai un respect maximum pour Strasbourg, pour l’Alsace, pour la Meinau, pour nos supporters, pour mes coéquipiers et pour tout le club. Samedi, je serai derrière l’équipe comme un supporter à 200%.» Le message est passé.