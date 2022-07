MU - Liverpool : les compositions sont tombées

Ce mardi à 15h à Bangkok en Thaïlande, Liverpool et Manchester United croisent le fer. Un match de préparation qui fait office de grande première pour le coach des Red Devils Erik ten Hag. Ce dernier opte pour un 4-3-3 pointe haute avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Raphaël Varane et Luke Shaw. Scott McTominay et Fred officient dans l'entrejeu avec Bruno Fernandes un cran plus haut. En pointe Anthony Martial bénéficie de Jadon Sancho et Marcus Rashford dans les couloirs.

De son côté, Liverpool poursuit dans un 4-3-3 traditionnel avec Alisson Becker dans les cages derrière Isaac Mabaya, Nathaniel Phillips, Joe Gomez et Luke Chambers. Tyler Morten se positionne en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Fabio Carvalho. Harvey Elliott et Luis Diaz occupent les ailes alors que Roberto Firmino joue en pointe de l'attaque.

Manchester United : De Gea - Dalot, Lindelöf, Varane, Shaw - McTominay, Fernandes, Fred - Sancho, Martial, Rashford

Liverpool : Alisson - Mabaya, Phillips, Gomez, Chambers - Henderson, Morton, Carvalho - Elliott, Firmino, Diaz