Real Madrid : Florentino Pérez prépare une bombe pour le mercato

Le Real Madrid a décidé de réagir après deux saisons vierges de tout trophée majeur. Le club merengue a recruté José Mourinho, Marc Cucurella, Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. D’autres renforts sont attendus. Et selon le journaliste Roberto Gomez, Florentino Pérez prépare une bombe sur le mercato.

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«Florentino Pérez prépare quelque chose, et quelque chose d’important. Bon, ça arrange bien le Real Madrid. Et le club en a besoin, vraiment besoin. Je pense que Florentino est dans une autre dimension. Je te le dis : celui qui pourrait le plus séduire les supporters madrilènes, c’est Olise. Si j’étais Florentino Pérez… mon objectif serait, personnellement, Olise», a-t-il déclaré au micro de Radio Marca.