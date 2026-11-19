Si l’Olympique Lyonnais a rapidement trouvé son remplaçant, le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting CP avant la trêve a été très difficile à accepter chez les Gones. Dans l’extrait d’une vidéo retraçant les dernières semaines du club rhodanien, Paulo Fonseca révèle à ses joueurs dans les coursives du Groupama Stadium avoir reçu une offre d’« un autre club ». Dans cette même vidéo, publiée par l’OL lui-même, Corentin Tolisso prend la parole et dézingue le choix du technicien portugais. « Vous nous avez répété : "n’abandonnez pas, n’abandonnez pas". Mais aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est vous qui nous abandonnez et c’est difficile à accepter », indique le capitaine lyonnais, au moment des adieux de Fonseca aux joueurs.

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Des propos qui vont en corrélation avec ce qu’avait expliqué l’ancien joueur du Bayern Munich, quelques semaines auparavant, après le match nul contre la Real Sociedad en Ligue Europa (1-1). « Si l’OL avait fait appel à moi et que j’étais dans un autre club, je serais parti aussi. Après, c’est le timing, tout ce qu’on a mis en place avec lui, ses discours… Et au final, il part comme ça. La manière m’a-t-elle déçu ? Un petit peu, mais ça reste quelqu’un que j’estime énormément. J’avais envie qu’il reste, c’est vraiment un coach exceptionnel, je lui ai déjà dit. Maintenant, rien n’est au-dessus de l’institution de l’OL. Il est parti, il a fait son choix, il faut qu’on avance », a-t-il notamment indiqué.