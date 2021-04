Super League : Jaume Roures tacle Florentino Pérez

La suite après cette publicité

Invité de l’émission de radio Partidazo de Cope ce mardi soir, Jaume Roures le fondateur de Mediapro s’est exprimé sur le projet de la Super League et n’a pas manqué de lâcher un petit tacle à Florentino Pérez, président du Real Madrid et à l’origine de la compétition européenne controversée.

«J'ai dit que la Super League n'avait pas de voie. Les revenus qui devaient soutenir le projet n'existaient pas. Personne n'a parlé à un opérateur. Jamais. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de conférence de presse ? Parce qu'il n'y avait rien à présenter. Les Allemands et les Français ne sont pas entrés. Et il y avait Tottenham, au lieu de Séville. Je pense que Florentino Pérez doit réfléchir aux conséquences de ce qu'il a fait. Conséquences pour le football et pour la trajectoire impeccable du Real Madrid», a-t-il expliqué. À sa place, au regard du fiasco Mediapro, on resterait à notre place...