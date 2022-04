OL : Bosz trouve que Lucas Paqueta en fait trop

Après avoir porté l'OL en début de saison, Lucas Paqueta a alterné le bon et le moins bon. Le Brésilien, qui est courtisé par Newcastle, a été la cible de nombreuses critiques. Son entraîneur Peter Bosz a été invité à s'exprimer sur son cas ce jeudi en conférence de presse.

«On a fait énormément de sprints. On a fait 116 km, c'est énorme. Les joueurs veulent, ils essayent tous. Ce n'est pas facile parce que Brest, c'était deux jours après Bordeaux, qui étaient deux jours après West Ham. Lucas pareil, il court beaucoup, parfois trop. Il prend le ballon de derrière, il veut faire la passe décisive, il fait le pressing. Il fait peut-être trop et devant le but, il n'est peut-être pas assez frais.» L'international auriverde doit donc se calmer pour que l'OL puisse en tirer le meilleur.