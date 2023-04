Affaire Negreira : coup dur pour le Barça face au Real Madrid

La suite après cette publicité

Nouvel épisode dans l’affaire Negreira. Lundi, Joan Laporta a organisé une conférence de presse pour revenir en détails sur cette affaire de corruption arbitrale et pour donner sa version des faits. Alors qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière sur cette sombre histoire impliquant les Blaugranas, le Real Madrid s’est constitué partie civile. Une position justement fustigée par le président du FC Barcelone, qui a tenu des propos extrêmement forts à l’égard des Merengues. Le Real n’a d’ailleurs pas tardé à répondre au Barça, de manière tout aussi véhémente.

Toujours est-il que le travail de la justice suit son cours en Espagne. As explique en ce sens que le parquet anti-corruption a émis un avis favorable quant à la comparution du Real Madrid dans l’affaire Negreira en tant que partie civile. Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell, les deux anciens présidents du FCB, avaient demandé au juge de débouter la Casa Blanca dans cette histoire, en justifiant que le Real n’avait pas fait valoir qu’il était une partie lésée. Reste désormais au juge de décider si oui ou non les Merengues comparaîtront dans cette affaire.

À lire

Karim Benzema fait sauter la banque !