Équipe de France : le bilan statistique impressionnant de Didier Deschamps

Didier Deschamps referme un chapitre historique avec l’équipe de France. Après quatorze années passées à la tête des Bleus, le sélectionneur a dirigé son ultime rencontre ce samedi face à l’Angleterre, conclue par une défaite lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 (4-6). Arrivé à l’été 2012, quelques semaines après l’Euro, l’ancien capitaine champion du monde 1998 aura profondément marqué l’histoire de la sélection française, aussi bien par sa longévité que par les résultats obtenus.

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Au fil de son mandat, Didier Deschamps aura offert deux trophées majeurs aux Bleus avec la Coupe du Monde remportée en 2018 et la Ligue des Nations en 2021. Il aura également conduit la France jusqu’en finale de l’Euro 2016 puis de la Coupe du Monde 2022, tout en installant durablement les Tricolores parmi les meilleures nations du football mondial. S’il quitte son poste sans avoir réussi à décrocher un sacre européen, son passage restera l’un des plus prolifiques de l’histoire de la sélection.

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Le bilan de Didier Deschamps :