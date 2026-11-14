Ligue des Nations : la Norvège domine le pays de Galles, la Hongrie s’impose en Géorgie

La Norvège se relance dans cette Ligue des Nations ! Après trois défaites consécutives, les coéquipiers d’Erling Haaland se sont imposés face au pays de Galles (3-1). À égalité avec les Gallois avant la rencontre, avec trois points chacun, les Norvégiens avaient l’occasion de revenir à hauteur du Danemark, deuxième du groupe 4. Après une première période assez fermée, légèrement dominée par les locaux, la rencontre s’est emballée au retour des vestiaires. À la 59e minute, Antonio Nusa a profité d’un mauvais dégagement gallois sur corner pour reprendre le ballon à l’entrée de la surface et ouvrir le score d’une frappe croisée (1-0). Neuf minutes plus tard, Erling Haaland a parfaitement servi Andreas Schjelderup, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (2-0, 68e). Malgré ce deuxième but, les Gallois ont réagi en multipliant les offensives. Sur un service d’Harry Wilson, David Brooks a réduit l’écart d’un ballon piqué au-dessus du gardien norvégien. Mais à la 86e minute, Schjelderup a obtenu un penalty après avoir été fauché dans la surface. Haaland s’est chargé de le transformer en prenant le gardien à contre-pied (3-1). Grâce à cette victoire, la Norvège grimpe à la deuxième place du groupe avec six points, mais compte un match d’avance sur le Danemark, qui affronte le Portugal à 20h45. Le pays de Galles se retrouve dernier avec trois unités.

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Dans le groupe 2 de la Ligue B, la Hongrie a également réalisé une excellente opération en s’imposant sur la pelouse de la Géorgie (2-0). Deuxièmes avant cette cinquième journée avec sept points, les Hongrois avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du groupe et de se rapprocher d’une place de barragiste pour la montée en Ligue A. Face à une sélection géorgienne toujours en difficulté, les hommes hongrois ont longtemps buté sur une défense bien organisée. La première période, pauvre en occasions, s’est achevée sur un score nul et vierge (0-0). Mais au retour des vestiaires, la Hongrie a nettement haussé le rythme et multiplié les situations dangereuses. Cette domination a fini par payer à la 73e minute, lorsque le défenseur géorgien Lasha Dvali a marqué contre son camp (0-1). Douze minutes plus tard, Barnabás Varga a définitivement mis les siens à l’abri en inscrivant le deuxième but hongrois (0-2, 85e). Avec ce succès, la Hongrie prend provisoirement la première place du groupe avec dix points, soit deux longueurs d’avance sur l’Irlande du Nord, qui doit affronter l’Ukraine à 20h45. De son côté, la Géorgie reste dernière, sans avoir inscrit le moindre but dans cette édition.