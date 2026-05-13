Franck Ribéry dézingue Raymond Domenech

Ce mercredi, la plateforme de streaming Netflix a dévoilé un documentaire sur le fiasco de la Coupe du monde 2010 des Bleus en Afrique du Sud. Plusieurs acteurs de Knysna ont témoigné et notamment Raymond Domenech qui s’est lâché sur cette période noire du football français..

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Et visiblement, le clivant ex-séléctionneur de l’équipe de France n’a pas tout dit. Sur son compte X, Frank Ribéry a réagi à travers un post qui a le mérite d’être clair. «Mamamiaaaa Domenech… je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello», a-t-il ainsi lancé. Un message qui devrait faire parler forcément…