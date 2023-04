PL : Crystal Palace s’impose au terme d’un match spectaculaire contre West Ham

Crystal Palace poursuit son ascension depuis le retour de Roy Hodgson. Confrontés à West Ham ce samedi lors de la 34e journée de Premier League, les Eagles se sont imposés au terme d’un match ponctué de rebondissements (4-3), et ont ainsi enregistré un quatrième succès sur leurs six dernières rencontres. Pourtant menés très tôt après un but de Tomáš Souček (9e), les joueurs de Roy Hodgson ont multiplié les coups de boutoir, d’abord par l’intermédiaire de Jordan Ayew (15e), puis de Wilfried Zaha (20e) et Jeffrey Schlupp (30e).

Mais malgré une large domination dans le jeu, les coéquipiers de Jordan Ayew se sont tout de même offert plusieurs frayeurs, d’abord avec la réduction de l’écart de Michail Antonio (35e), puis de celle de Nayef Aguerd (72e), consécutive au but d’Eberechi Eze six minutes plus tôt. Un succès étriqué, donc, mais qui permet à Palace de poursuivre sa marche en avant au classement. Avec désormais 40 points d’engrangés, les pensionnaires du Selhurst Park relèguent Leicester, premier relégable, à onze unités. West Ham (34 points), toujours embourbé à la 15e position, reste sous la menace de la zone rouge.

