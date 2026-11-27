Didier Digard a choisi l’apaisement au moment de revenir sur la sortie médiatique remarquée de Florian Thauvin après la défaite du RC Lens face au RB Leipzig (3-1), en Ligue des Champions. Interrogé sur l’attitude de son capitaine, qui avait écourté son interview au coup de sifflet final en laissant transparaître une profonde frustration, l’entraîneur lensois a expliqué ne pas avoir eu besoin d’intervenir. «Il s’est rendu compte que la forme n’était pas bonne», a-t-il souligné, estimant que son joueur avait rapidement pris conscience de son erreur. Pour Digard, cet épisode s’est finalement réglé naturellement au sein du groupe, sans qu’un recadrage particulier soit nécessaire. Il a également rappelé l’importance de préserver un bon état d’esprit dans un vestiaire marqué par une période sportive délicate.

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Avec cette prise de parole, le technicien artésien refuse donc d’accabler Florian Thauvin, préférant retenir le contexte de frustration dans lequel s’inscrivait sa réaction. Le capitaine lensois avait d’ailleurs rapidement rectifié le tir en présentant ses excuses au journaliste Dominique Armand et en reconnaissant que son comportement n’avait pas été approprié. Une mise au point qui semble avoir permis de refermer cet épisode polémique. Didier Digard entend désormais se concentrer sur l’essentiel : maintenir la cohésion de son groupe et permettre à Lens de retrouver une dynamique positive. Dans une période où les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, l’entraîneur sait qu’il aura besoin d’un Florian Thauvin pleinement mobilisé pour relancer les Sang et Or.