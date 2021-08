Bayern : Oliver Kahn met un terme à la rumeur Ribéry

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat depuis son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry (38 ans) se cherche un nouveau club. Le Français ne dirait pas non à une nouvelle expérience en Serie A, mais il a également réagi positivement à une déclaration d’un certain Lothar Matthaüs.

« Si le Bayern ne trouve pas d'ailier, qu'il ne veut pas et ne peut pas signer, j'envisagerais certainement un contrat d'un an avec Franck Ribéry. » Sauf que le nouveau patron du Bayern Munich, Oliver Kahn, a indiqué au micro de TZ : « on ne pense pas au recrutement de Franck Ribéry ». Voilà qui met fin au feuilleton.