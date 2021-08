PSG : la mise au point de Mauricio Pochettino sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Deux matchs, deux victoires. Avant d'aborder un déplacement périlleux au stade Francis Le Blé pour y affronter le Stade Brestois 29, le PSG n'a pas manqué son début de saison en Ligue 1. Entre un mercato estival accompli et les six points glanés en championnat, le club parisien aborde l'échéance brestoise en toute sérénité. Seule ombre au tableau pour les hautes sphères parisiennes : le cas Kylian Mbappé.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant français refuse toujours de prolonger son bail. Une situation qui provoque le courroux de Nasser al-Khelaïfi notamment. Le président francilien n'a ainsi pas hésité à mettre publiquement la pression sur son joueur lors de la présentation officielle de Lionel Messi.

Mauricio Pochettino loue l'implication de Mbappé

Pris en tenaille entre la volonté parisienne de le prolonger et le souhait du Real Madrid de l'enrôler, le champion du monde voit l'étau se resserrer autour de lui. Mais sur le terrain, le principal protagoniste répond présent avec des performances probantes. Présent en conférence de presse avant le match face à Brest vendredi, Mauricio Pochettino s'est montré pour le moins dithyrambique avec l'international français. Le technicien argentin a ainsi loué une implication de tous les instants.

« Il travaille très dur et est très motivé. Kylian est un joueur du club, je le vois rester et être avec nous cette saison. J'apprécie cette période des transferts, il faut avoir le sens de l'humour. On sait qu'il se dit beaucoup de choses, qui se passent ou non. Ce que je peux dire, c'est que Mbappé travaille. Le plus important est que Kylian Mbappé soit calme et sache ce qu'il doit faire. Il est tranquille, il prépare le match de demain. Nous voulons l'avoir pour gagner, on doit prendre les 3 points demain. C'est un joueur du club, on veut qu'il reste et on le sent concentré pour demain », a ainsi confié Pochettino. Suffisant pour tempérer l'effervescence de la presse espagnole sur le sujet ? En attendant, le coach parisien reste hermétique aux rumeurs concernant Kylian Mbappé. Oui mais pour combien de temps encore ?