À l’aube de cette entrée en lice du groupe I de la Coupe du Monde 2026, le cabinet AVISIA, expert français spécialiste des solutions d’intelligence artificielle et de data, livre une projection sans équivoque : la France partirait largement favorite face au Sénégal, avec une probabilité de victoire estimée à 68 % contre 32 %. Malgré une valeur collective extrêmement proche entre les deux sélections (77 pour la France contre 76 pour le Sénégal), l’écart se creuse nettement sur les paramètres décisifs. L’IA met en avant la supériorité individuelle des Bleus, portée par des profils de rupture comme Kylian Mbappé et Michael Olise, capables de faire basculer un match fermé sur une seule action. En face, le Sénégal compense par une organisation défensive compacte et une discipline collective reconnue, mais reste pénalisé dans la capacité à créer des différences dans les zones de vérité.

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Selon AVISIA, collaborateur régulier chez Foot Mercato, la clef du match réside dans la capacité des Bleus à user progressivement un bloc sénégalais jugé solide, mais exposé sur la durée. L’indice de fraîcheur (83 % pour la France contre 80 % pour le Sénégal) et l’expérience des grands rendez-vous renforcent l’avantage tricolore, tout comme la maîtrise émotionnelle d’un groupe rompu aux phases finales. Dans ce cadre, la projection statistique estime que les talents offensifs français devraient finir par faire céder la résistance sénégalaise, malgré une opposition tactique jugée structurée et difficile à contourner. Le scénario dessiné par l’IA reste donc celui d’un match longtemps verrouillé, avant une potentielle accélération française dans le dernier tiers de la rencontre.