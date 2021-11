Al-Sadd : la position ferme du président Al-Ali pour Xavi

Qu'on se le dise, Al-Sadd ne transigera pas au sujet de son entraîneur Xavi. Courtisé par le FC Barcelone, le technicien espagnol tiendrait un accord avec les Blaugranas pour un contrat de deux ans. Récemment, la formation qui évolue en Qatar Stars League avait évoqué son désir de voir Joan Laporta débarquer au Qatar pour matérialiser officiellement ses intentions sur le sujet. Si une délégation du Barça se trouve bien en ce moment à Doha, celle-ci va repartir bredouille.

Dans un communiqué officiel, le président d'Al-Sadd Turki Al-Ali a clarifié la situation autour de son coach. « Nous nous félicitons de la visite de la délégation administrative du FC Barcelone, ​​et nous apprécions et respectons cela. La position du club est claire depuis le début - nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison. » Voilà qui a le mérite d'être clair...

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh