Le PSG pense à Cristiano Ronaldo mais...

La suite après cette publicité

L'avenir de Cristiano Ronaldo est en train de s'écrire loin de Manchester United. Ses dernières déclarations à l'encontre du club, de l'entraîneur et même d'une partie du vestiaire ont mis le feu aux poudres. Le malaise est installé depuis la fin de saison dernière et la non-qualification en Ligue des Champions. Ten Hag y a ajouté son grain de sel en le préférant comme remplaçant, et la situation a fini par dégénérer.

Le Portugais fait absolument tout pour s'en aller et disputer la fameuse C1. Si cet été, il n'avait pas pu partir, retenu par sa direction, la donne sera bien différente lors du prochain mercato hivernal. S'il n'est pas déjà parti par le biais d'une résiliation de contrat, le quintuple Ballon d'Or aura cette fois son bon de sortie. Et plus vite sera le mieux pour tout le monde. Mais pour aller où ?

Ronaldo est chaud, pas Luis Campos

Si les pistes Chelsea et Bayern sont en train de se refroidir, celle menant au PSG a également pris du plomb dans l'aile. D'après les informations de Sky Germany, faire venir la star est une vieille lubie des propriétaires qataris. Par le passé, il a déjà été question d'une possible arrivée, notamment en 2015 du temps où CR7 susurrait à l'oreille de Laurent Blanc, et saluait Nasser Al-Khelaïfi avec insistance.

Le club de la capitale cherche en plus de cela un attaquant pour cet hiver. Ronaldo pourrait retrouver la C1 et une équipe compétitive. Tout paraît réuni pour qu'un nouveau coup, plus médiatique que sportif, soit réalisé. Seulement, c'est sans compter sur celui qui maîtrise les rênes du mercato, Luis Campos. Selon le média, le conseiller sportif parisien a d'autres projets en tête, comme celui de travailler avec de jeunes joueurs, pas une énième star. Une rumeur tuée dans l'œuf donc.