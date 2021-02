Real Madrid : Karim Benzema est important pour Vinicius Junior

Malgré son très jeune âge (20 ans), Vinicius Junior évolue déjà depuis trois saisons sous les couleurs du Real Madrid. Un club où il doit gérer la pression et les critiques des supporters, mais pas que. Dans un club comme le Real Madrid, le niveau d’exigence est très haut et il n’est pas rare de voir certains joueurs être plus dur entre eux que leurs propres supporters.

Le Brésilien l’a notamment vécu avec Karim Benzema. On se souvient des images du Français dans le tunnel à la mi-temps du match contre M'Gladbach où il avait demandé à Ferland Mendy de ne pas jouer avec Vinicius Jr, estimant qu’il jouait « contre eux ». L’ailier de 20 ans est revenu sur sa relation avec le buteur français. « Benzema est l'un des joueurs qui me défend ici, qui a tout fait pour m'aider quand personne ne me connaissait. Les gens ne savent pas ce qui s'est réellement passé. » a-t-il déclaré dans AS.