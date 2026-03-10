PSG : Ousmane Dembélé et Joao Neves espérés dans le onze contre Chelsea

De retour de blessure à un mollet le week-end dernier contre Monaco en Ligue 1, Ousmane Dembélé a joué les 30 dernières minutes. Sa présence fera du bien à un collectif en manque de repères depuis plusieurs semaines. Il sera dans le groupe pour affronter Chelsea en 8e de finale aller de Ligue des Champions et sans doute même dans le onze de départ, révèle L’Equipe.

L’attaquant, sans doute aligné en pointe, ne serait pas le seul à revenir dans la composition de Luis Enrique puisque Joao Neves est lui aussi espéré. Le milieu de terrain portugais, touché à une cheville ces derniers jours, a fait son retour à l’entraînement. Avec l’absence prolongée de Fabian Ruiz, le technicien du PSG pourrait se rassurer avec la titularisation de l’ancien de Benfica.

