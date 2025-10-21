Inter : l’ancien coach U19 d’Ange-Yoan Bonny impressionné par son évolution

À 21 ans, Ange-Yoan Bonny commence à se faire un nom à l’Inter Milan. Après son fantastique match contre la Cremonese, où il avait réalisé 3 passes décisives et inscrit 1 but, il a encore été buteur face à l’AS Rome ce samedi en Serie A. Le Français évolue dans l’ombre de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram, mais sa patience et son éthique de travail séduisent en France, mais aussi en Italie. « Il est toujours au service du collectif, il franchit les étapes. C’est un grand costaud, pas du tout le prototype d’avant-centre que j’affectionne au départ. Et finalement, en salle, il est hyper doué techniquement, très surprenant. Pied droit, pied gauche, surfaces de contact : il était très à l’aise ! », a déclaré Landry Chauvin, son ancien entraîneur en U19 d’après l’Equipe.

Recruté pour 23 M€ cet été en provenance de Parme, Bonny affiche déjà de grandes ambitions : « je suis venu pour gagner des titres et progresser au plus haut niveau ». Avec son profil atypique et sa technique hors normes, l’ancien joueur de Châteauroux montre qu’il peut rapidement devenir plus qu’une simple doublure à l’Inter.