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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps va faire tourner contre l’Angleterre

Par Kevin Massampu
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France Angleterre
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L’Équipe de France disputera un 8e match dans cette Coupe du Monde 2026. Une rencontre malheureusement sans grande importance puisqu’il s’agit de la "petite finale" pour la 3e place face à l’Angleterre, samedi soir à Miami. En conférence de presse, Didier Deschamps a confirmé la tendance des dernières heures quant à sa composition d’équipe : plusieurs changements seront effectués par rapport à l’équipe qui a perdu face à l’Espagne (0-2), en demi-finale.

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« Il n’y a pas de coiffeurs, c’est un match. Avec les éléments que j’ai, des situations particulières. Je vais faire tourner, oui. Certains ne peuvent pas et aussi pour d’autres raisons que je comprends et qui m’amèneront à faire des choix », a annoncé le sélectionneur des Bleus, pour son dernier match sur le banc tricolore.

Pub. le - MAJ le
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