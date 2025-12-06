L’Italie se frotte les mains après le tirage au sort de la Coupe du monde

Depuis 2014, l’Italie n’a plus participé à une Coupe du Monde. Une anomalie pour une nation quatre fois championne du monde dans son histoire. Humiliée lors des dernières campagnes de qualification, la Squadra Azzurra a encore galéré pour les qualifications au prochain Mondial. Présente dans le groupe d’une Norvège supérieure, l’Italie a réussi à obtenir la deuxième place qui lui permet d’être parmi les 16 nations européennes qui vont se battre pour obtenir les quatre derniers tickets européens pour la qualification à la prochaine Coupe du monde.

Opposés à l’Irlande du Nord dans un premier temps, les Italiens devront s’imposer dans une éventuelle finale face au Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine pour aller de l’autre côté de l’Atlantique. Un parcours du combattant qui ne fait pas peur aux Italiens, certains de retrouver la Coupe du monde douze ans après. Et même si les Transalpins ont leurs chances dans ce tableau, ces derniers se projettent déjà sur le continent américain pour l’été prochain. C’est en tout cas ce qu’explique la presse italienne ce samedi.

L’Italie est assurée de faire un grand parcours à la Coupe du monde

En effet, le tirage au sort de la Coupe du Monde a déchaîné quelques passions en Italie ce vendredi. Potentiellement présente dans le groupe B aux côtés du Qatar, de la Suisse et du Canada, la Squadra Azzurra pourrait effectivement avoir des chances de bien figurer dans la phase de poules de la compétition en cas de qualification. En Italie, c’est une certitude pour les médias italiens. La Gazzetta dello Sport n’y va pas avec le dos de la cuillère : « le tirage au sort de la Coupe du Monde est une aubaine, maintenant, c’est au tour des Azzurri de Gattuso. »

Le média italien ne s’arrête pas là et s’imagine déjà faire un grand parcours sur le continent nord-américain : « de plus, notre premier adversaire en huitièmes de finale serait probablement abordable : si nous terminons premiers de notre groupe, nous affronterons le troisième d’un autre groupe ; si nous terminons deuxièmes, nous affronterons le deuxième du groupe composé du Mexique, de la Corée du Sud, de l’Afrique du Sud et d’un autre vainqueur des barrages européens. » Les autres médias italiens vont en ce sens et affirment que l’Italie pourrait vivre une belle histoire lors de cette Coupe du Monde. Pour ça, il faudra passer l’étape de mars avec les barrages qui seront le vrai test des Italiens pour savoir s’ils peuvent croire à une rédemption… ou se ridiculiser encore avec une troisième absence de rang à la Coupe du monde.