JT Foot Mercato : le naufrage de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions

L'Atlético est en difficulté

Et si on regarde uniquement la Ligue des Champions, on pourrait presque parler de catastrophe ! Actuellement dernier du groupe B, avec 3 points en 3 matches, les Colchoneros n'y arrivent pas. Ils restent sur deux défaites dont une 2-0 contre Bruges hier, et face au Bayer Leverkusen. Alors certes les hommes de Diego Simeone avaient battu Porto 2-1 lors de la première journée mais le scénario du match était improbable. Et si on veut être pointilleux, on peut noter que l'Atlético n'a marqué aucun but dans les 90 minutes réglementaires. Autre signe de cette galère en Champions League, les critiques commencent à pleuvoir sur l'entraîneur, Diego Simeone ! Véritable monument du club, il est à la tête des Colchoneros depuis plus de 10 ans. C'est simple il a dépassé les 500 matches sur le banc de l'Atléti, un chiffre qui fait figure d'exception dans le foot moderne. Bon, on se rassure même s'il est critiqué, la place d'El Cholo n'est pas encore en danger ! En tout cas c'est ce qu'a affirmé son président Enrique Cerezo.

Le prêt couteux de Julian Draxler

Julian Draxler a été prêté cet été au Benfica Lisbonne. Sauf que ce prêt coûte cher à Paris. Certes, il s'agit d'un prêt payant de 2,5 M€, mais d'après L'Équipe, il y a d'autres chiffres et ils ne sont pas vraiment en faveur du PSG. Et oui car le Benfica ne paye pas tout le salaire de l'Allemand, puisque le club lusitanien ne lui donne que 2 M€ sur les 4,2 M€ qu'il devait toucher cette saison. Paris de son côté s'est engagé à lui verser 1 M€ et 500 000 €, sous divers bonus. Mais les meilleurs en maths auront compris qu'il manque encore quelques centaines de milliers d'euros pour arriver à son salaire. Pas d'inquiétude, le PSG a tout prévu puisqu'une promesse a été faite à Draxler. Augmenter son salaire pour l'année prochaine, soit sa dernière saison avec Paris. Son salaire sera alors de 5,5 M€.

Le retour de Xabi Alonso

Selon les informations de Sky Sports, Xabi Alonso pourrait prochainement atterrir sur les bancs de Bundesliga. L'Espagnol est susceptible de remplacer Gerardo Seoane, dont le poste est fortement menacé en raison des mauvais résultats de son équipe. Le Bayer Leverkusen est actuellement 17e et avant-dernier du championnat d'Allemagne. Sans club depuis juin dernier, le quarantenaire passé par le Real Madrid, le Bayern ou encore Liverpool, pourrait prendre la tête d'une équipe professionnelle A pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, lui qui a déjà coaché la Castilla (2018-2019) et la réserve de la Real Sociedad (2019-2022).