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Coupe du Monde

CdM 2026 : le Portugal a invité les parents de Diogo Jota

Par Alexandre Gonçalves - Valentin Feuillette
1 min.
Portugal Rép. Dém. Congo
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La Fédération portugaise de football a invité Joaquim et Isabel Silva, les parents de Diogo Jota et d’André Silva, à assister ce mercredi au premier match du Portugal en Coupe du Monde 2026 face à la RD Congo à Houston. Les deux joueurs, tous deux internationaux portugais, sont décédés dans un accident de voiture le 3 juillet 2025 au nord de l’Espagne.

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La FPF a expliqué vouloir associer les familles à l’équipe nationale, décrivant la sélection comme une « famille élargie ». Le geste intervient alors que la sélection portugaise débute son tournoi à 19 heures à Houston, dans un contexte fortement symbolique pour le groupe.

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