L’OM avait 0,00005 % de chances de se faire sortir par Trubin…

Les calculs n’ont pas suffi, l’intelligence artificielle non plus. L’Olympique de Marseille a vécu un mercredi soir de Ligue des Champions qu’aucun supporter bleu et blanc n’aurait pu imaginer. Battus sèchement par Bruges en coupe d’Europe (3-0), les Phocéens ont vu leurs espoirs s’envoler de manière inattendue. Pourtant, après cette défaite, une qualification pour les barrages restait encore possible, jusqu’à ce que le destin change le cours des choses… À la 90+7e minute, Anatoliï Trubin, le gardien du Benfica, a marqué contre le Real Madrid (4-2) privant les hommes de Roberto De Zerbi de toute chance de barrages.

Un but improbable, presque surréaliste, qui a renversé le classement et scellé le sort des Marseillais alors que toutes les autres rencontres étaient déjà terminées. Par ailleurs, selon Opta, les coéquipiers de Mason Greenwood avaient 96 % de chances de figurer parmi les 24 premiers avant cette ultime rencontre. De son côté, RMC Sport indique que Grok, l’IA du réseau social X, avait même calculé que les probabilités de voir l’OM se faire éliminer par un but de gardien en toute fin de match étaient seulement 0,00005 %. Ça a suffi…