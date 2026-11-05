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Ligue des Champions

Real Madrid : « Tebas nous traite comme si nous étions des Lituaniens »

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Javier Tebas @Maxppp
AEK 2-3 Real Madrid
winamax
1 11.0 N 7.50 2 1.14 1er pari remboursé

Ce mercredi, le Real Madrid a fini par battre l’AEK Athènes (3-2) en Ligue des Champions. Désormais 2e du classement dans cette phase de championnat, le club merengue recolle au Paris Saint-Germain, le leader. Les Madrilènes sont plus que jamais confiants, mais le choix de la Liga de programmer le déplacement à Valence samedi prochain a fait réagir sur Real Madrid TV. Sans surprise, Javier Tebas en a encore pris pour son grade.

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« Cela n’a aucun sens que le Real Madrid joue samedi après avoir dû disputer un match de Ligue des Champions aujourd’hui. Ce match est conditionné par Tebas, qui nous traite comme si nous étions des Lituaniens. Mourinho fait confiance à l’ensemble de son effectif, c’est pourquoi il laisse Güler et Tchouameni à la maison. Si vous gagnez, vous avez déjà atteint près de la moitié de votre objectif. L’ambiance ne sera pas facile en Grèce. Le Real Madrid ne cesse de s’améliorer, au grand dam de beaucoup. Jour après jour, l’équipe de Mourinho joue de mieux en mieux et progresse petit à petit », a déclaré un intervenant sur la chaîne officielle de la Casa Blanca, dans des propos relayés par AS.

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