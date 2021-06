Chelsea lance les discussions avec Dortmund pour Erling Haaland, Raphaël Varane fait patienter le Real Madrid

La suite après cette publicité

Chelsea se lance pour Erling Haaland

La course au recrutement d'Erling Haaland cet été est lancée ! Et c'est Chelsea qui a dégainé le premier, selon la presse anglaise et notamment le Daily Mail qui en fait sa couverture en ce mardi. D'après le média, la direction des Blues a commencé les discussions avec le Borussia Dortmund afin de tenter de recruter l'attaquant norvégien cet été. Thomas Tuchel aurait exprimé auprès de ses dirigeants sa volonté de l'avoir sous ses ordres la saison prochaine. Roman Abramovich et ses hommes vont tenter de le satisfaire. Mais ce ne sera pas chose aisée, notamment au vu du prix demandé par le BVB. Le tabloïd parle d'un montant de 170 millions de livres, soit 197 M€. Chelsea voudrait proposer Tammy Abraham dans la balance pour faire baisser le montant. Affaire à suivre...

Varane fait patienter le Real Madrid

Que ce soit Zinedine Zidane ou désormais Carlo Ancelotti, les deux ont une même idée en tête. Avoir au sein de leur défense centrale Sergio Ramos et Raphaël Varane. Pour le premier, cela ne semble pas évident, d'autant qu'il est en fin de contrat au 30 juin. Pour le second, il est toujours madrilène jusqu'à preuve du contraire, mais les rumeurs des derniers mois donnaient au Français des envies de départ après une décennie au Real. Selon Marca, les dirigeants madrilènes ne l'entendent pas de cette oreille-là et auraient décidé de faire une proposition de prolongation de bail au tricolore. Mais le problème, selon le média, c'est que le champion du monde 2018 n'a toujours pas répondu à cette offre, faisant patienter son club. Les Merengues vont-ils s'en agacer ?

L'AC Milan veut 3 joueurs de Chelsea

Qualifié de nouveau pour la Ligue des champions après 7 ans de disette, l'AC Milan voit grand pour le mercato estival. Et selon La Gazzetta dello sport, les Lombards auraient une idée derrière la tête : aller chiper 3 joueurs actuellement sous contrat avec Chelsea. Le premier est bien connu des Milanais puisqu'il y était prêté cette saison. C'est Fikayo Tomori. Les discussions continuent afin de prolonger l'idylle entre les deux parties. Le second, c'est Olivier Giroud, dont le contrat a été prolongé automatiquement par Chelsea sans que le champion du 2018 n'ait vraiment son mot à dire. Et lui a plutôt envie de partir. Enfin, le troisième, c'est Hakim Ziyech. Arrivé l'été dernier à Londres, le Marocain n'a pas la confiance de Thomas Tuchel et ne sera pas retenu par les Blues en cas de belle offre. Milan compte donc en profiter.