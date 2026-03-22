Nantes : le dépit d’Ignatius Ganago après la défaite contre Strasbourg

Cruel. Ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le FC Nantes a rendu les armes sur le fil face à Strasbourg (2-3). Présent au micro de Ligue 1+ après ce match, Ignatius Ganago, auteur de deux poteaux dans ce match, était logiquement dépité.

La suite après cette publicité

«C’est très dur de perdre ce match vu le contenu. C’est dommage, c’est le football mais il faut continuer à travailler. Le problème a été le réalisme, ils ont eu deux occasions, ils ont mis les deux. Moi j’en ai deux et le gardien fait des parades de fou, le facteur chance n’a pas été pour nous. On a tout donné, c’est encourageant», a indiqué l’attaquant des Canaris.