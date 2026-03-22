Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Nantes : le dépit d’Ignatius Ganago après la défaite contre Strasbourg

Par Josué Cassé
1 min.
Ignatius Ganago avec Nantes @Maxppp
Nantes 2-3 Strasbourg

Cruel. Ce dimanche soir, en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le FC Nantes a rendu les armes sur le fil face à Strasbourg (2-3). Présent au micro de Ligue 1+ après ce match, Ignatius Ganago, auteur de deux poteaux dans ce match, était logiquement dépité.

La suite après cette publicité

«C’est très dur de perdre ce match vu le contenu. C’est dommage, c’est le football mais il faut continuer à travailler. Le problème a été le réalisme, ils ont eu deux occasions, ils ont mis les deux. Moi j’en ai deux et le gardien fait des parades de fou, le facteur chance n’a pas été pour nous. On a tout donné, c’est encourageant», a indiqué l’attaquant des Canaris.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Ignatius Ganago

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Ignatius Ganago Ignatius Ganago
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier