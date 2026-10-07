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Getafe : coup de théâtre pour Dani Carvajal

Par Sasha Nahon
1 min.
Dani Carvajal @Maxppp

Le transfert de Dani Carvajal à Getafe semble avoir brutalement capoté. Interrogé ce mercredi par El Chiringuito, Ángel Torres a catégoriquement démenti l’arrivée de l’ancien latéral du Real Madrid. « Pour le moment, nous ne savons rien », a d’abord répondu le président des Azulones, avant d’être relancé sur l’état des négociations : « il n’y a rien. » À la question de savoir si l’accord avait finalement été rompu, le dirigeant a confirmé : « tout est rompu. » Un retournement de situation spectaculaire alors que Carvajal, libre depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, semblait encore tout proche de s’engager avec Getafe.

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La veille, Ángel Torres tenait pourtant un discours totalement différent au micro de DAZN. Le président assurait que le défenseur de 34 ans avait déjà passé sa visite médicale et devait rejoindre le club dans l’après-midi. « Il ne reste plus qu’à ce que la Liga et moi parvenions à un accord », expliquait-il alors. Carvajal avait également consenti à d’importants efforts financiers pour faciliter l’opération, son arrivée devait néanmoins respecter les contraintes du fair-play financier espagnol. José Bordalás avait poussé pour recruter l’ancien Madrilène afin de renforcer ses options défensives, mais l’opération est désormais, selon les déclarations de Torres, complètement à l’arrêt.

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