Mercato : le recrutement galactique que veut faire l'Inter Miami pour convaincre Lionel Messi

La bombe est tombée dimanche soir. Le sérieux quotidien The Times, clairement pas le genre à faire dans la rumeur mercato infondée, dévoilait que l'Inter Miami était très proche de faire signer Lionel Messi, qui débarquerait en Floride en juin prochain, au terme de son contrat avec le PSG. La franchise de Miami, menée par David Beckham, aurait les faveurs du joueur, particulièrement intéressé à l'idée de vivre dans le sud des États-Unis, où il possède déjà une maison. Le clan Messi a cependant démenti.

Dans la foulée, la presse espagnole dévoilait que Sergio Busquets allait rejoindre Miami, sans aucun doute possible. Son arrivée en terres floridiennes serait déjà bouclée selon la Cadena COPE, et ce alors que Xavi voulait le conserver au moins une saison supplémentaire. Un premier atout pour convaincre la vedette argentine de dire non au PSG ou à un éventuel retour au FC Barcelone et bien rejoindre la franchise qui a terminé à la sixième place de la conférence Est lors de la dernière saison régulière du championnat nord-américain.

Messi et Cristiano Ronaldo enfin ensemble ?

Et ce n'est pas tout. Le Times dévoilait aussi que l'Inter Miami voulait gâter Lionel Messi avec le plus gros salaire de l'histoire de la MLS, mais aussi plusieurs coéquipiers de qualité, en plus de Sergio Busquets donc. Luis Suarez, dont le contrat au Nacional vient d'expirer, et Cesc Fabregas, actuellement à Côme en D2 italienne, sont sur la short list. Les deux hommes sont de fidèles amis de la vedette argentine.

Récemment, la presse anglaise évoquait la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo. Libre de tout contrat, l'attaquant portugais pourrait se laisser tenter par le challenge floridien, et les deux GOAT termineraient leur carrière ensemble. Alléchant n'est-ce pas ? D'autres noms comme ceux de Sergio Ramos et de Luka Modric sont également sortis ces dernières heures et pourraient prouver à Messi que le projet de Beckham est à prendre au sérieux. Reste cependant à voir comment s'organisera Beckham pour organiser tout ce beau monde avec les règles plutôt strictes de la MLS concernant les salaires et les joueurs désignés...