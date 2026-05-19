Premier League
Le bijou d’Eli Junior Kroupi contre Manchester City
1 min.
@Maxppp
Arsenal peut être sacré dès ce soir champion d’Angleterre. Pour cela, Manchester City ne doit pas l’emporter à Bournemouth, ce qui en prend le chemin puisque les Cherries ont pris les devants grâce au 13e but en championnat d’Eli Junior Kroupi.
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LE BIJOU DE JUNIOR KROUPI, CITY EST DOS AU MUR 🤯Voir sur X
Le Français marque un but somptueux qui pourrait offrir le titre à Arsenal si Manchester City ne s’impose pas 🇫🇷
#BOUMCI | #PremierLeague
Le Français marque un but somptueux qui pourrait offrir le titre à Arsenal si Manchester City ne s’impose pas 🇫🇷
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Le Français fut à la réception d’un centre de son compatriote Adrien Truffert. À l’entrée de la surface, l’ancien Lorientais s’est mis dans le sens du jeu sur son contrôle avant d’enrouler sa frappe dans la lucarne opposée. Imparable.
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