RC Lens : Arnaud Pouille évoque le mercato

Jeudi, la Ligue de Football Professionnel a acté définitivement l'arrêt de la saison 2019/2020 de Ligue 1 et Ligue 2. En parallèle de cette décision, la LFP a établi des classements définitifs via un système de quotients. Ainsi, le FC Lorient et le RC Lens ont obtenu leur billet pour la Ligue 1 la saison prochaine. Dans une interview accordée à RMC Sport, le directeur général du Racing Arnaud Pouille se projette déjà sur la saison prochaine et le mercato d'été. L'objectif demeure limpide pour le club nordiste : conserver ses meilleurs éléments et ses jeunes joueurs.

« On commence à travailler en janvier avec les joueurs libres. Donc on a déjà commencé, tout en ne sachant pas de quel côté de la barrière on serait. On a un peu plus temps, mais comme tout le monde. Avec une incertitude quand même sur les championnats européens. En France, aux Pays-Bas, on a statué. En Belgique, presque. Mais les autres pays n’ont pas bougé. Le mercato, c’est des arrivées bien entendu, mais aussi des départs. J’espère que cette année, on pourra garder tous nos bons jeunes. Ces dernières années, on avait dû s’en séparer parce qu’ils voulaient jouer plus haut, etc. Donc déjà, notre recrutement commencera par l’interne en gardant nos meilleurs jeunes. Je l’espère. Ensuite, on essayera de renforcer le groupe. Ça va se faire dans les prochaines semaines, » a ainsi commenté le directeur général du RCL. L'été prochain s'annonce bouillant à Lens...