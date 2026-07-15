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Coupe du Monde 2026 : huées assourdissantes des supporters argentins pendant le «God Save the King»

Par Valentin Feuillette
1 min.
Supporters argentins @Maxppp
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Angleterre 0-0 Argentine
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Des tensions déjà palpables ont marqué la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Angleterre et l’Argentine, avant même le coup d’envoi. Pendant l’interprétation de « God Save the King », des supporters argentins ont couvert l’hymne anglais en entonnant leur propre chant hostile, « Celui qui ne saute pas est Anglais ». Une provocation qui a suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, certains supporters britanniques dénonçant un manque de respect, tandis que d’autres y ont vu l’expression d’une rivalité sportive assumée.

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D’ailleurs, le Times précise que les sifflets assourdissants des supporters argentins ont empêché que l’hymne national anglais ne soit audible à la télévision. Cette opposition ravive une vieille rivalité entre les deux nations, nourrie notamment par le souvenir de la guerre des Malouines en 1982, conflit au cours duquel le Royaume-Uni et l’Argentine se sont affrontés pour la souveraineté de l’archipel de l’Atlantique Sud. Sur le terrain, leur duel reste également chargé d’histoire, de la « Main de Dieu » de Diego Maradona en 1986 à la rivalité générationnelle incarnée aujourd’hui par Lionel Messi, pour qui cette rencontre face aux Three Lions constitue une première.

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