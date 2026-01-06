Strasbourg : le gros coup de gueule de Christophe Dugarry contre Keller et la multipropriété

La situation du RC Strasbourg n’en finit plus d’alimenter les débats. Sous le pavillon de BlueCo depuis deux ans et demi, le club alsacien a pu bénéficier de l’arrivée de nombreux talents de Chelsea dans son effectif, mais voit aussi ses meilleurs éléments partir vers Stamford Bridge. À l’instar du capitaine Emmanuel Emegha, l’entraîneur anglais Liam Rosenior est sur le point de filer à Chelsea pour prendre la suite d’Enzo Maresca en plein milieu de saison. Une gestion financière qui déplaît forcément dans le milieu et Christophe Dugarry a pesté contre le club alsacien et son président, Marc Keller.

«Qu’est-ce que je reproche à Marc Keller? Je lui reproche de participer à un football que je hais, à un nouveau football que l’on nous propose depuis maintenant trop d’années… Je ne sais pas si un jour, on pourra faire marche arrière. Mais ce football business fait que nos clubs sont devenus des clubs de seconde zone, des passages pour des clubs élite comme Chelsea. Certains sont même devenus des serpillères, comme le club de Nice. Regardez ce qui est arrivé à Bordeaux, ce qui a failli arriver à Lyon… C’est le football d’aujourd’hui (…) Et maintenant c’est les entraineurs… Dès qu’il y en a un ou deux qui ne sont pas mal, eh bien les supporters strasbourgeois ou autres n’ont même pas le temps de se régaler», a réagi le Champion du monde 1998 sur RMC, alors que l’officialisation du départ de Liam Rosenior est attendu dans les prochaines heures.