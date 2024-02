PSG-Rennes : Vitinha met en garde ses coéquipiers

Sauvé sur le gong. Avec la réception du Stade Rennais ce dimanche en fin d’après-midi, le PSG se devait de consolider sa première place dans l’élite. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour la bande à Luis Enrique. Menés suite à un but formidable d’Amine Gouiri en première période, les Parisiens ont finalement hérité d’un penalty en fin de rencontre, transformé par Gonçalo Ramos, pour sauver les meubles.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 54 23 35 16 6 1 54 19 7 Rennes 35 23 8 9 8 6 35 27

Après la rencontre, Vitinha a dressé un bilan clair sur cette rencontre : «on est très bien jusqu’au premier but de Rennes, c’est ça le football on n’a pas profité de nos occasions. Après, on a été un peu inquiet jusqu’à la pause, on a parlé avec le coach, on a fait un ajustement, mais c’était difficile avec Rennes, car ils ont de bons joueurs. On s’est créé des occasions, mais on n’a pas marqué jusqu’à ce penalty à la fin. C’est dur comme tout le monde a vu. Mais il faut s’entraîner sur ça. On veut la possession, mais il faut aussi se créer des occasions, pas juste onze joueurs derrière le ballon. Il faut avoir de la mobilité. Avoir le ballon et se créer des opportunités, on doit bosser sur ça.» Le message est passé !