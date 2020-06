Impact : Keesean Ferdinand, le jeune qui a séduit Thierry Henry

La suite après cette publicité

Il n'a que 16 ans, mais Thierry Henry et l'Impact de Montréal n'ont pas hésité à miser sur lui. Keesean Ferdinand a signé ce mercredi son premier contrat professionnel avec la franchise de Major League Soccer. C'est la première fois dans l'histoire du club qu'un joueur intègre l'équipe première aussi jeune.

Révélé lors du Mondial des moins de 17 ans au Brésil en 2019 (2 titularisations), le natif de Montréal a, selon nos informations, conquis le champion du monde 1998 et son staff par sa polyvalence (il peut évoluer à tous les postes de la défense), son intelligence de jeu, ses qualités athlétiques (il est déjà le 4e joueur le plus rapide de l'effectif sur 100m !) et, surtout, son attitude au sein du groupe (auprès des plus expérimentés notamment). S'il continue sur sa belle lancée, Keesean Ferdinand devrait à n'en pas douter grappiller du temps de jeu cette saison.