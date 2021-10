Le groupe du Barça pour le Clasico

Le FC Barcelone a communiqué ce samedi le groupe convoqué par Ronald Koeman pour affronter le Real Madrid dimanche après-midi (à suivre en live commenté sur Foot Mercato) au Camp Nou dans le cadre du 246e Clasico de l'histoire. Bonne nouvelle pour l'entraîneur néerlandais : la présence de Jordi Alba, qui a repris l'entraînement collectif ce matin, après avoir été touché à la cheville droite en milieu de semaine face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions (1-0).

Mais le coach batave devra faire avec deux absences de taille : celles de Ronald Araujo, blessé avec la sélection uruguayenne lors de la trêve internationale, et Pedri, blessé au quadriceps lors du déplacement à Benfica fin septembre (3-0). Du côté de l'attaque, Ansu Fati et Sergio Agüero sont présents dans le groupe et enchaînent les convocations après leurs blessures respectives.