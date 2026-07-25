Benfica : Jhon Durán déjà buteur en amical

Jhon Durán n’a pas mis longtemps avant de s’acclimater au Benfica. Prêté par Al-Nassr au club lisboète, l’international colombien (17 sélections) a déjà marqué son premier but avec les pensionnaires de l’Estadio da Luz, ce vendredi, lors d’un amical contre Belenenses, club de 3e division portugaise.

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Durán faz o 4º! 🎮 pic.twitter.com/NUGfUH1NJ6 — SL Benfica (@SLBenfica) July 24, 2026

Parfaitement servi par le jeune Olivio Tomé, l’ancien joueur d’Aston Villa ajustait parfaitement le gardien adverse, lors de cette large victoire des hommes de Marco Silva (5-1). Un succès qui intervient 24 heures après la défaite du Benfica lors du 2e tour de qualification pour la Ligue Europa face à St-Gall (2-1). Le match retour se disputera ce jeudi à l’Estadio da Luz.