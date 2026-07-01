Coupe du Monde 2026 : Niakhaté vole au secours de Lamine Camara après l’élimination du Sénégal

Lamine Camara risque encore de verser quelques larmes. Le milieu de l’AS Monaco a condamné les siens ce mercredi soir. Auteur d’une entrée ratée, il a provoqué le pénalty de la victoire belge à la 120e minute des prolongations. Inconsolable au coup de sifflet final, il a tout de même pu compter sur le soutien de ses coéquipiers et notamment de Moussa Niakhaté comme il l’a expliqué sur beIN Sports.

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«Tout a basculé dans les trois dernières minutes, oui c’est ça. On est des frères, ça va bien au-delà du football. Je n’aime pas voir Lamine Camara comme ça, il était abattu comme vous l’avez vu. On est frères dans la victoire aussi. Il y a cinq mois, on a remporté la Coupe d’Afrique, on était très contents de fêter ça donc aujourd’hui, on perd tous ensemble. C’est un jeune joueur, je lui ai dit de ne pas s’en vouloir. Il ne doit pas s’en vouloir car on a perdu, et c’est en équipe qu’on perd.»