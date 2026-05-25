Argentine : Lionel Messi s’est blessé à 3 semaines du début de la Coupe du Monde !

Cette Coupe du Monde 2026 sera la dernière de beaucoup de joueurs emblématiques. A commencer par les deux plus grosses légendes récentes de l’histoire de ce sport, à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le premier tentera de faire le back-to-back avec l’Albiceleste, lui qui continue de briller sous la tunique de l’Inter Miami en Major League Soccer. Quant au Portugais, qui vient de remporter le championnat saoudien, son Portugal fait aussi partie des favoris pour aller au bout en terres américaines cet été.

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Seulement, l’Argentine est allée se coucher avec une bien mauvaise nouvelle hier soir, et nul doute que plus d’un fan de l’Albiceleste a mal dormi… Effectivement, La Pulga a dû quitter le terrain dimanche soir, lors du match de son équipe face à Philadelphie, remporté par la franchise de Floride (6-4). Il a été remplacé à la 73e minute, souffrant de quelques pépins musculaires, se tenant la jambe gauche.

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Grosse inquiétude en Argentine

De quoi faire trembler le pays sud-américain, alors que les troupes de Lionel Scaloni lanceront leur Mondial dans environ trois semaines, dans la nuit du 16 au 17 juin prochain face à l’Algérie. Le quotidien Olé indique qu’il s’agit d’un pépin aux ischio-jambiers, et que le joueur était déjà fatigué avant le match. Après la rencontre, l’entraîneur de Miami Guillermo Hoyos a cependant refusé de donner plus de précisions quant à la nature de la blessure de sa star, et il semblait tout de même assez inquiet.

De son côté, TyC Sports explique que c’est Lionel Messi qui a demandé à sortir, par précaution, pour ne pas surcharger son muscle et risquer une blessure plus importante qui le priverait de Coupe du Monde. Quoi qu’il en soit, il passera des tests médicaux dans la journée, et tout le monde devrait être alors fixé. D’ici là, c’est tout un pays et des millions d’admirateurs de La Pulga qui retiennent leur souffle à travers la planète…