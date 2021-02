PSG : Mauricio Pochettino et sa gestion de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Le duel face au Barça approche à grand pas, mais avant ça, les Parisiens ont des rendez-vous importants sur la scène nationale. Dès mercredi soir, avec un duel face à Caen en 32e de finale de la Coupe de France (à suivre en direct sur Foot Mercato). Mauricio Pochettino était donc présent en conférence de presse. L'entraîneur argentin a notamment été interrogé sur Marco Verratti et son repositionnement un peu plus avancé.

« On dirait qu'on est au club depuis 5 ans et demi. Vous me posez des questions qui seraient valides si j'étais en poste depuis longtemps. Mais cela fait un mois et 8 matches et je n'ai pas encore eu le temps d'entraîner mes joueurs. Ce qu'on essaye de faire pour le moment, c'est d'optimiser le temps passé avec eux et de donner aux joueurs certaines idées de jeu. Pour tout le reste, pour faire évoluer l'équipe dans le jeu, la faire évoluer physiquement, il faut du temps. Du temps et de la répétition, des nouvelles habitudes », a répondu l'Argentin. C'est clair.