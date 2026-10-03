Éliminatoires Euro U21 : la France valide sa qualification en s’imposant contre le Luxembourg

La qualification directe pour l’Euro Espoirs 2027 est officiellement validée pour les Bleuets de Gérald Baticle. Mais tout n’aura pas été facile contre le Luxembourg, ce samedi, au Stade de la Source. Alors que l’équipe de France U21 menait de deux buts, grâce à un doublé de Steve Ngoura (10e, 25e), les jeunes Bleus se sont écroulés en seconde période. Le carton rouge de Joane Goadu (50e) a notamment pesé et a même redonné espoir aux Luxembourgeois, qui ont réduit l’écart deux minutes plus tard. Les visiteurs ont ensuite égalisé sur un doublé d’Ivan Englaro, cette fois-ci, sur penalty (2-2, 68e).

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Mais Mathys Tel, entré en première période à la place de Jean-Matteo Bahoya, sorti sur blessure, libérait les Bleuets d’une tête rageuse, sur un corner de Bouabré (76e, 3-2). Avec ce succès, la France U21 s’assure la première place du groupe C de ces éliminatoires à l’Euro U21, avant même son dernier match contre la Suisse, deuxième, mardi.