Arsenal : Mikel Arteta très inquiet pour la blessure de Bukayo Saka

Mauvaise nouvelle pour Arsenal malgré son match nul obtenu sur la pelouse du Bayern Munich (2-2), mercredi soir en Ligue des Champions. Les Gunners pourraient devoir se passer de Bukayo Saka pendant plusieurs semaines. Titulaire au coup d’envoi, l’international anglais a été contraint de quitter ses partenaires dès la 10e minute après s’être blessé à la cuisse gauche en effectuant une passe. Remplacé par Eberechi Eze, l’ailier de 25 ans a pu regagner le bord du terrain sans assistance, avant de rejoindre directement les vestiaires. Une situation qui inquiète particulièrement Mikel Arteta. « Un joueur qui doit quitter le terrain à cause d’une douleur aiguë, ce n’est jamais bon signe, mais nous devons attendre et voir », a expliqué le technicien espagnol au micro de TNT Sports. En conférence de presse, l’entraîneur d’Arsenal s’est montré encore plus pessimiste : « La situation ne s’annonce pas bien du tout, mais nous devons attendre et voir. »

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Interrogé sur l’enchaînement des rencontres et ses conséquences physiques, Mikel Arteta a également évoqué l’intensité toujours plus importante des matchs au plus haut niveau. « Contre Lille, il n’était pas titulaire. Puis il l’était ce week-end. Et là, on est encore au tout début de la rencontre », a-t-il rappelé, avant de poursuivre : « L’intensité que requièrent ces matchs est incroyable. On a pu le constater hier soir lors du PSG-Barcelone. C’est du marquage individuel pendant 96 minutes. Chaque action est intense. On n’a même pas le temps de respirer. » Malgré la sortie précoce de Saka, Arsenal est parvenu à arracher un point à Munich grâce à des réalisations d’Eberechi Eze et Declan Rice, tandis qu’Alphonso Davies et Harry Kane ont marqué pour les Bavarois. Déjà privé de Christos Tzolis, également blessé, le club londonien attend désormais les résultats des examens médicaux de son ailier avant la réception d’Everton, samedi en Premier League.